За пишите 5 чисел ,которые больше числа : - 5

Математика
За пишите 5 чисел ,которые больше числа : - 5
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Гость:
5 чисел, которые больше числа - 5 -4, -3, -2, -1, 0
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