Cocтавьте задачу по выражению: 1)m+n 2)m+(m+n) 3)p+m+n
Математика
Cocтавьте задачу по выражению: 1)m+n 2)m+(m+n) 3)p+m+n
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) У Пети (m) яблока, а у Саши (n) яблок. Сколько у них яблок в общем? 2) У Пети (m) яблока, а у Саши (n) яблок. Пете купили ещё (m) яблок. Сколько теперь яблок у ник всего? 3) У Пети (m) яблока, у Саши (n) яблок, а у Димы (р) яблок. Сколько яблок у них всего. m, p, n-любое число
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