Cообщение о значении дождевый червей

Биология
Cообщение о значении дождевый червей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождевые черви обитают в почве, прорывая себе ходы. Кроме этого дождевые черви способствуют перемешиванию почвы и выноса на ее поверхность большого кол-ва полезных веществ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Сделай эти утверждения вопросами и напиши их.1) In summer Bob swims in the river.2)The children can play tennis well.3)Late autumn is cold.4)The ye...
Ответить
Математика
Периметр квадрата равен периметру прямоугольника. Площадь квадрата равна 81см2. Длинна прямоугольника больше ширины в 2 раза.найдите площадь прямоу...
Ответить
Русский язык
Нужно найти сказуемое? Учеными было проведено оригинальное иследование под интригующим названием 《Язык волос》.
Ответить
Українська література
Украинська мова вправа 133 завдання 2. Допоможить будь ласка!
Ответить
Русский язык
Срочно ответы! даю баллы!
Ответить