Cообщение о значении дождевый червей
Биология
Cообщение о значении дождевый червей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождевые черви обитают в почве, прорывая себе ходы. Кроме этого дождевые черви способствуют перемешиванию почвы и выноса на ее поверхность большого кол-ва полезных веществ.
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