Периметр квадрата равен периметру прямоугольника. Площадь квадрата равна 81см2. Длинна прямоугольника больше ширины в 2 раза.найдите площадь прямоугольника?

Математика
Периметр квадрата равен периметру прямоугольника. Площадь квадрата равна 81см2. Длинна прямоугольника больше ширины в 2 раза.найдите площадь прямоугольника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как площадь квадрата равна 81 Значит его длина 9см. Тогда периметр квадрата равен 36см РАвен он пермиетру прямоугольника. Пусть х длина ширины прямоугольника тогда его периметр равен 2*(2х+х) = 36 х = 6 тогда площадь равна S = 12 * 6 = 72
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