из числа 519 2124 50-60 Выбери делитель числа 120

Математика
из числа 519 2124 50-60 Выбери делитель числа 120
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Числа 5;15;60 будут делителями числа 120.
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