Вычислить массу кислорода, которая необходима для сгорания 62 г фосфора с образованием оксида фосфора 5
Химия
Вычислить массу кислорода, которая необходима для сгорания 62 г фосфора с образованием оксида фосфора 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Р + 5О2 = 2Р2О5 124 160 находим массу кислорода ; м(О2) =62*160/124; м(О2) = 80г
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