Вычислить массу кислорода, которая необходима для сгорания 62 г фосфора с образованием оксида фосфора 5

Химия
Вычислить массу кислорода, которая необходима для сгорания 62 г фосфора с образованием оксида фосфора 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Р    +    5О2    =    2Р2О5 124          160 находим массу кислорода ; м(О2) =62*160/124;       м(О2) = 80г 
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