Задача.в мешке хранились 252/9кг картоф.на пирожки мама израсходовала 21/3а на пригот??вление
Математика
Задача.в мешке хранились 252/9кг картоф.на пирожки мама израсходовала 21/3а на пригот??вление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трудно ответить потому что потому что случилось. чё трудно чтоли самаму делать
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