Если у вас два ребёнка и папа с мамой расстаются. Кому они достануться? Скажите пожалуйста. Это очень важно. ставлю самый максимальный балл
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Если у вас два ребёнка и папа с мамой расстаются. Кому они достануться? Скажите пожалуйста. Это очень важно. ставлю самый максимальный балл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как вам это сказать. Всё зависит от положения папы или мамы, например: Если у мамы есть квартира и новый муж то дети достанутся ей Если у папы есть работа, квартира, новая женщина то ему. Так-же в суде если ребёнку есть 10 лет учитывается его выбор...
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