1+Sin(П/2-альфа)*Cos(п-альфа)

Математика
1+Sin(П/2-альфа)*Cos(п-альфа)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1.sin(5п\2 + альфа)= соs альфа    2.cos(3п + альфа)= — соs альфа    3.sin(7п\2 - альфа) =  — соs альфа2)3 cos (7п\2 + альфа) + 2 sin(17п - альфа) = —13) не уверена но смотри вложение ..................
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