Что такое счастье? сочинение !! два листка ,ЖЕЛАТЕЛЬНО ПО БОЛЬШЕ
Литература
Что такое счастье? сочинение !! два листка ,ЖЕЛАТЕЛЬНО ПО БОЛЬШЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начнем с того,что счастья хотят все,начиная с рождения ,когда младенцу хорошо,когда у него есть подгузники и он счастлив от того,что может спокойно спать всю ночь,а как при этом счастлива мама-ей не нужно ночью вставать и она может отдохнуть. Когда ребенку пять лет, он счастлив,что ему купили новый горшок,и ,это только потому , что у соседского Вовки-старый,а когда ребенок-школьник,он счастлив оттого,что у него есть книги -такие,которых не может иметь его товарищ. Но счастлив еще и потому,что только он может помочь своему другу -дать эти книги,чтобы и он их прочитал..Становясь тинейджером он счастлив,когда ему уделила внимание понравившаяся ему девочка.А если они пошли вместе в кино и он держал ее руку в своей,то он вообще на седьмом небе от счастья.Повзрослев люди влюбляются,дружат,в конце концов женятся-это уже двойное счастье,сплетаются две любви ,ну а если проносят факел своей любви через всю свою жизнь,то какое счастье выше?,по-моему-нет. Мне так нравятся слова Омара Хайяма :"Тот, чье сердце к напитку любви не прильнуло, тот - осел, хоть не носит ослиных ушей! " Получается ,что счастье у всех разное.Но мне кажется, есть одно общее счастье у всех людей Мира-когда нет войны,когда пули не свистят над головой,когда снаряды не рвутся,когда не надо бояться за жизнь своих детей и родных тебе людей. Я заострю немножко внимание,что счастье,когда дети и взрослые возвращаются с войны живыми.Такое счастье мне пришлось наблюдать.Моего соседа призвали на войну в Чечню. Как же плакала его мать!!!.Её жалели и успокаивали все соседи,но мать есть мать.Там Николай попал с группой товарищей под обстрел,он сильно пострадал.Его тело было изрешечено пулями,а потому что несли его очень долго и у него началась гангрена,излечить его не смогли,а когда добрались до места,где могли оказать помощь,оказалось,что ногу пришлось ампутировать.Потом было долгое лечение в Москве..Я только не понимаю,почему все скрыли от матери,вполне возможно,жалея ее сердце.Ведь и ребята,они тоже из нашего города,но сказали,что он остался там на второй срок..Мать плакала,потому что писем от Коли не было. Если бы видели материнские глаза,когда она увидела своего Кольку. В них было столько счастья,словами не описать .Мама от счастья даже не заметила,что сынок на протезе и что на груди его -звезда Героя России.Мать долго не выпускала его из своих объятий,а все соседи плакали,видя эту сцену.
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