Прямоугольный параллелепипед имеет длину а, ширину b и высоту c.
Математика
Прямоугольный параллелепипед имеет длину а, ширину b и высоту c.
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1) 4 2) 4 3)4 держи)))))))))))
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