Оформление приказок та прислівїв про ввічливість та вихованість допоможіть будл??зка

Українська література
Оформление приказок та прислівїв про ввічливість та вихованість допоможіть будл??зка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У кого совісті нема - нема й сорому. Ні стиду, ні совісті. Свинячі очі болота не бояться. Язиком - " ось я " , а на ділі - свиня.  Поганому виду нема стиду. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите 1 и 2. пожалуйста в 6 варианте
Ответить
Химия
Nai + h2so4 = i2 + h2s + naso4 + h2o
Ответить
Физика
Какое количество теплоты необходимо для превращения кусочка льда массой 200грамм,??зятого при 0°,в воду при темпиратуре 20°c?
Ответить
Математика
Какой модуль( -1)? или тут пустое равенство?
Ответить
Алгебра
A) {y=10x+30 {y=-12x+272 б) {x+y=4 {4x-5y=7 в) {y=5x 4x+y=180 Решите пожалуйста.
Ответить