Оформление приказок та прислівїв про ввічливість та вихованість допоможіть будл??зка
Українська література
Оформление приказок та прислівїв про ввічливість та вихованість допоможіть будл??зка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У кого совісті нема - нема й сорому. Ні стиду, ні совісті. Свинячі очі болота не бояться. Язиком - " ось я " , а на ділі - свиня. Поганому виду нема стиду.
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