Какое количество теплоты необходимо для превращения кусочка льда массой 200грамм,??зятого при 0°,в воду при темпиратуре 20°c?

Физика

Какое количество теплоты необходимо для превращения кусочка льда массой 200грамм,??зятого при 0°,в воду при темпиратуре 20°c?

Автор: Гость