Какое количество теплоты необходимо для превращения кусочка льда массой 200грамм,??зятого при 0°,в воду при темпиратуре 20°c?

Физика
Какое количество теплоты необходимо для превращения кусочка льда массой 200грамм,??зятого при 0°,в воду при темпиратуре 20°c?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=200g=0,2kg t1=0g t2=20g C=2100 Q=? Q=2100•0,2(20-0)=8400=8,4 KДж
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