Произведение Чёрная курица или подземные жители 1 расскажи о пути Алёши с Чернуш??ой в подземелье и об условии,которое ставит Алёше Чернушка 2 почему стал изменятся Алёшин характер ответьте хотя бы на 1 вопрос
Литература
Произведение Чёрная курица или подземные жители 1 расскажи о пути Алёши с Чернуш??ой в подземелье и об условии,которое ставит Алёше Чернушка 2 почему стал изменятся Алёшин характер ответьте хотя бы на 1 вопрос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алешин характер стал менятся по тому что ему подарили коноплянное семечко оно было волшебное и алеша стал ленивым и высокомерным
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