Первый отрезок длиной9см второй отрезок на 3 см короче первого а третий в 2 разадли??ее второго

Математика
Первый отрезок длиной9см второй отрезок на 3 см короче первого а третий в 2 разадли??ее второго
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
второй отрезок- 9-3=6 см третий отрезок-6*2=12см
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