Описание интерьера комнаты (диван,телевизор,компьютер и д.р)

Русский язык
Описание интерьера комнаты (диван,телевизор,компьютер и д.р)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Продам квартиру . В Москве ... район . В квартире присутствует гостиная в европейском стиле . В квартире выполнен евро ремонт
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