Определите род имени существительного .переведите слова .Spiegel,Studium,Tochter,Eltern
Немецкий язык
Определите род имени существительного .переведите слова .Spiegel,Studium,Tochter,Eltern
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
der Spiegel - мужской род, зеркало, das Studium - средний род, учеба, die Tochter - женский род, дочь, die Eltern - множественное число, родители.
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