Реши столбиком и проверь 976801-12082=? 96304*4=? 653290/2=?
Математика
Реши столбиком и проверь 976801-12082=? 96304*4=? 653290/2=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
976801-12082=964716 976801 - 12082 ----------- 964716 96304*4=385216 96304 *.......4 385216 653290:2=326645 653290|2_____ 6___ |326645 5 | 4 _____ 12 __12__ 9 ____8__ 10 10 ------------- 0
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