Реши столбиком и проверь 976801-12082=? 96304*4=? 653290/2=?

Математика
Реши столбиком и проверь 976801-12082=? 96304*4=? 653290/2=?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
976801-12082=964716 976801 -   12082 ----------- 964716 96304*4=385216 96304 *.......4 385216 653290:2=326645 653290|2_____ 6___    |326645    5       |    4 _____      12 __12__         9 ____8__          10          10 -------------             0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
РЕБЯЯЯТААА СРОЧНООООО ООООЧЕЕЕННННЬЬЬЬЬ!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА ОТДАМ ВСЕ БАЛЫ ТОЛЬКО ??ОМОГИТЕ КАК НАЙТИ УГОЛ В ОКРУЖНОСТИ ГДЕ ЕСТЬ СЕГМЕНТ , Т.Е....
Ответить
Информатика
Составьте программу нахождения суммы чисел третьего десятка( Паскаль)
Ответить
Русский язык
Четыре из этих пяти слов сложные, а одно нет, какое? А)козерог Б)единорог В)носорог Г)бегемот Д)дикобраз
Ответить
Українська мова
Антоніи до слова людяність
Ответить
Русский язык
Синктатический разбор с середины лета до поздней осени в лесах стоит грибная пора
Ответить