Синктатический разбор с середины лета до поздней осени в лесах стоит грибная пора
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Синктатический разбор с середины лета до поздней осени в лесах стоит грибная пора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Середины- обставина места лета-додаток до доздней- обставина времени осени -додаток в лесах- обставина места стоит -присудок грибная пора- пидмет
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