Рассказ о пути Алеши с Чернушкой в подземельеи об условии ,которое стивит алеше чернушка

Гость: Гость:

алеша с чернушкой шли в подземелье там был говорящий попугай, кот выполняющий все команды и курица сказала к ним не прикосатся иначе проснется стража и схватит их , алеша не сдержался и потрогал кота, проснулась стража и тогда курица сказала если он потеряет коннопляное семечко еще раз то все жители уйдут