Рассказ о пути Алеши с Чернушкой в подземельеи об условии ,которое стивит алеше чернушка
Литература
Рассказ о пути Алеши с Чернушкой в подземельеи об условии ,которое стивит алеше чернушка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
алеша с чернушкой шли в подземелье там был говорящий попугай, кот выполняющий все команды и курица сказала к ним не прикосатся иначе проснется стража и схватит их , алеша не сдержался и потрогал кота, проснулась стража и тогда курица сказала если он потеряет коннопляное семечко еще раз то все жители уйдут
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