Решите систему уравнений,пж. -48+6хgt;0 6-5хgt;-4
Алгебра
Решите систему уравнений,пж. -48+6хgt;0 6-5хgt;-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение -48+6х>06-5х>-4 6х > 48-5х > - 4 - 6 x > 8 x < 2 x ∈ (- ∞; 2)∪(8; + ∞)
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