В зарания спасибо. утром температура воздуха была+8С.к полудню она изменилась на+4С,к вечеру - на - -3С,к ночи-на-2С.Какой стала температура воздуха ночью?

Математика
В зарания спасибо. утром температура воздуха была+8С.к полудню она изменилась на+4С,к вечеру - на - -3С,к ночи-на-2С.Какой стала температура воздуха ночью?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+12-к полудню +9 к вечеру +7 ночью
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