В зарания спасибо. утром температура воздуха была+8С.к полудню она изменилась на+4С,к вечеру - на - -3С,к ночи-на-2С.Какой стала температура воздуха ночью?

Математика

В зарания спасибо. утром температура воздуха была+8С.к полудню она изменилась на+4С,к вечеру - на - -3С,к ночи-на-2С.Какой стала температура воздуха ночью?

Автор: Гость