В зарания спасибо. утром температура воздуха была+8С.к полудню она изменилась на+4С,к вечеру - на - -3С,к ночи-на-2С.Какой стала температура воздуха ночью?
Математика
В зарания спасибо. утром температура воздуха была+8С.к полудню она изменилась на+4С,к вечеру - на - -3С,к ночи-на-2С.Какой стала температура воздуха ночью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+12-к полудню +9 к вечеру +7 ночью
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Преобразуйте в скобках существительные в единст-венное число и произведите все н??обходимые изменения. 1. (The wolves) are stronger than the foxe...
Биология
В комплексе Гольджи происходит Выберите один ответ: накопление синтезируемых в клетке веществ образование АТФ синтез молекул белка окисле...