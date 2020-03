К трех значному приписали 2 сначала спереди потом сзади получилось суммна 5929.найд??те прё

Гость: Гость:

abc - заданное число. Выражение: 2abc + abc2 ======= 5929 c= 7 ( c+2=9 ⇒ c = 9-2=7) новое выражение: 2ab7 + ab72 = 5929 b= 5 ( 5 +7= 12 ( к цифре а добавляется 1 ) ) новое выражение: 2а57 + а572 = 5929 а= 3 ( 2+а=5 ⇒ а=5-2=3 или (а+5) +1 = 9 ⇒ а= 9-6 = 3) Проверим: 2357 +3572 ====== 5929 или Первая цифра - а , вторая цифра - b , третья цифра - с. Трехзначное число: 100а +10b + c Первое слагаемое : 2000 +100а + 10b + c Второе слагаемое: 1000а +100b +10c + 2 Cумма: 5929 2000 +100а +10b + c + 1000a +100b +10c +2 = 5929 1100a + 110b +11c = 5929 -2000 - 2 1100a + 110b +11c = 3927 |:11 100а +10b + c = 357 - трехзначное число. Ответ: число 357.