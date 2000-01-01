К трех значному приписали 2 сначала спереди потом сзади получилось суммна 5929.найд??те прё

Математика
К трех значному приписали 2 сначала спереди потом сзади получилось суммна 5929.найд??те прё
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  abc  -  заданное число. Выражение:    2abc + abc2 =======    5929 c= 7   ( c+2=9  ⇒ c = 9-2=7) новое выражение:     2ab7  + ab72 = 5929 b= 5    ( 5 +7= 12  ( к цифре  а   добавляется  1 ) ) новое выражение:     2а57 + а572 = 5929 а= 3   (  2+а=5 ⇒ а=5-2=3   или  (а+5) +1 = 9   ⇒ а= 9-6 = 3) Проверим:   2357 +3572 ======   5929 или Первая цифра  - а , вторая цифра  - b , третья цифра  - с. Трехзначное число:  100а +10b + c Первое слагаемое : 2000 +100а + 10b + c Второе слагаемое:   1000а +100b +10c + 2 Cумма: 5929 2000 +100а  +10b + c  + 1000a +100b +10c +2 = 5929 1100a + 110b +11c = 5929 -2000 - 2 1100a + 110b +11c = 3927         |:11 100а +10b + c = 357   - трехзначное число. Ответ:  число  357.
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