1 Какой из перечисленных народов первым добровольно присоединился к российскому ??осударству: Выберите один ответ: a. аварцы Неверно b. чеченцы; c. ингуши; d. кабардинцы; 2 Появление Homo sapiens sapiens на Северном Кавка...

История

1 Какой из перечисленных народов первым добровольно присоединился к российскому ??осударству: Выберите один ответ: a. аварцы Неверно b. чеченцы; c. ингуши; d. кабардинцы; 2 Появление Homo sapiens sapiens на Северном Кавказе датируется: Выберите один ответ: a. верхним палеолитом; b. нижним палеолитом; c. неолитом. Неверно d. мезолитом; 3 Впервые зачатки духовной культуры на Северном Кавказе и сопредельных территориях возникают у Выберите один ответ: a. архантропов; b. палеоантропов; c. неоантропов. Неверно

