Помогите с 1 и 3 номером пожалуйста
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Помогите с 1 и 3 номером пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-c,2-b,3-e,4-a,5-d you doing,am studying,are not plays,we are sitting,is not works,she doing
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