Средния линия треугольника, соединяющию среднийдвух данных старонь. .... третяй ст??ране и ровна .... ?
Математика
Средния линия треугольника, соединяющию среднийдвух данных старонь. .... третяй ст??ране и ровна .... ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средней линеей треугольника называется отрезок соединяющий середины двух его сторон. Средняя линия треугольника, соединяющая середины двух данных сторон, параллельна третьей стороне и равна ее половине.
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