5 слів які пишутися з апострофом після букви ве

Українська мова
5 слів які пишутися з апострофом після букви ве
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В'язати в'їхати в'ялити в'юн(це така риба) в'ячеслав
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