Рыба.марля.земля.кость.серебро.каштан.известь.нога.ситец.бархат.ветер.комната.образуйте прилагательные от существительных с помощью суффикс сов
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Рыба.марля.земля.кость.серебро.каштан.известь.нога.ситец.бархат.ветер.комната.образуйте прилагательные от существительных с помощью суффикс сов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыбный,марлевый,земляной,костяной,серебряный,каштановый,известковый,ножной,ситцевый,бархатный,ветреный,комнатный.
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