Игра эстафета распредели в два столбика имена существительные 1-го и 2-го склонени??

Русский язык
Игра эстафета распредели в два столбика имена существительные 1-го и 2-го склонени??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буря, юноша,волна, лодка, сила, медуза; шторм, ветер, дом,берег, кораблик
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