Помогите!Только с права. Налево внимания не обращайте!

Математика
Помогите!Только с права. Налево внимания не обращайте!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  (0,36+0,224/0,35)*5=0,36*5+(0,224/0,35)*5=1,8+3,2=5 2)  (5,85:39/20-2целых 5/9):4=(5,85*20/39-2 целых 5/9)/4=(3-2 целых 5/9):4=2целых1/3:4=7/3*1/4=7/12
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