Помогите!Только с права. Налево внимания не обращайте!
Математика
Помогите!Только с права. Налево внимания не обращайте!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (0,36+0,224/0,35)*5=0,36*5+(0,224/0,35)*5=1,8+3,2=5 2) (5,85:39/20-2целых 5/9):4=(5,85*20/39-2 целых 5/9)/4=(3-2 целых 5/9):4=2целых1/3:4=7/3*1/4=7/12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Ответь на вопросы.1.what do you like to eat for breakfast?2.what do you like to drink for breakfast?
Геометрия
«на плоскости проведены две пересекающиеся прямые,один из четырех образовавшихс?? углов равен 92 градуса чему = угол между прямыми?»
Геометрия
Найдите площу поверхности правильного тетраэдра, ребро которого = а. Помогите пож??луйста срочно. Очень.