Найдите площу поверхности правильного тетраэдра, ребро которого = а. Помогите пож??луйста срочно. Очень.

Геометрия

Найдите площу поверхности правильного тетраэдра, ребро которого = а. Помогите пож??луйста срочно. Очень.

Автор: Гость