Найдите площу поверхности правильного тетраэдра, ребро которого = а. Помогите пож??луйста срочно. Очень.
Геометрия
Найдите площу поверхности правильного тетраэдра, ребро которого = а. Помогите пож??луйста срочно. Очень.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a в квадрате умноженная на корень квадратный из 3
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