Фонетиқалық талдау жаз
Қазақ тiлi
Фонетиқалық талдау жаз
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Ж-д/з, уян а-д/ы, ашык, езулик, жуан з-д/з, уян
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