Блеск меди железо цинка

Химия
Блеск меди железо цинка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медь. цвет: золотисто-розовый, на воздухе покрывается оксидной плёнкой и поэтому имеет желтовато-красный оттенок. твёрдость: пластичная  Железо. Цвет: серебристо-белый с сероватым оттенком. Твёрдость: железо в ЧИСТОМ виде пластично, в ПРИМЕСЯХ же (допустим углерод) повышается твёрдость, хрупкость. Цинк: Цвет: серебристо-белый Твёрдость: довольно пластичен
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