Блеск меди железо цинка
Химия
Блеск меди железо цинка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медь. цвет: золотисто-розовый, на воздухе покрывается оксидной плёнкой и поэтому имеет желтовато-красный оттенок. твёрдость: пластичная Железо. Цвет: серебристо-белый с сероватым оттенком. Твёрдость: железо в ЧИСТОМ виде пластично, в ПРИМЕСЯХ же (допустим углерод) повышается твёрдость, хрупкость. Цинк: Цвет: серебристо-белый Твёрдость: довольно пластичен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите пожалуйста текст Every May Day ,outside the village pubs of England, you can see strangely dressed people jumping into the air, waving...
Қазақ тiлi
Русский язык
Математика
Каждый из четырёх карточных символов заменил какое-то однозначное число. Если сложить символы в ряду или столбце, то получатся указанные суммы. Раз...