Блеск меди железо цинка

Гость: Гость:

Медь. цвет: золотисто-розовый, на воздухе покрывается оксидной плёнкой и поэтому имеет желтовато-красный оттенок. твёрдость: пластичная Железо. Цвет: серебристо-белый с сероватым оттенком. Твёрдость: железо в ЧИСТОМ виде пластично, в ПРИМЕСЯХ же (допустим углерод) повышается твёрдость, хрупкость. Цинк: Цвет: серебристо-белый Твёрдость: довольно пластичен