«на плоскости проведены две пересекающиеся прямые,один из четырех образовавшихс?? углов равен 92 градуса чему = угол между прямыми?»

Геометрия

«на плоскости проведены две пересекающиеся прямые,один из четырех образовавшихс?? углов равен 92 градуса чему = угол между прямыми?»

Автор: Гость