«на плоскости проведены две пересекающиеся прямые,один из четырех образовавшихс?? углов равен 92 градуса чему = угол между прямыми?»
Геометрия
«на плоскости проведены две пересекающиеся прямые,один из четырех образовавшихс?? углов равен 92 градуса чему = угол между прямыми?»
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)180-92=88 градусов. потому что берем меньший угол
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