Как называется произведение ? Где героиню обманывает типо возлюбленный и Ее родители решают отправить Ее лечиться от нервов в какие то родники

Литература

Как называется произведение ? Где героиню обманывает типо возлюбленный и Ее родители решают отправить Ее лечиться от нервов в какие то родники

Автор: Гость