Биология 6-7 класс! Срочно! Выбери животное с 6 конечносятми: а)комар-пискун б)паук-крестовик в)скорпион жёлтый г)кобылка бескрылая пешая
Биология
Биология 6-7 класс! Срочно! Выбери животное с 6 конечносятми: а)комар-пискун б)паук-крестовик в)скорпион жёлтый г)кобылка бескрылая пешая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У комара пискуна 6 лапок
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