Нужно только найти слова где по три слога !!!

Русский язык
Нужно только найти слова где по три слога !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длинная, домике, осенью.
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