Нужно только найти слова где по три слога !!!
Русский язык
Нужно только найти слова где по три слога !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длинная, домике, осенью.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Литература
Как называется произведение ? Где героиню обманывает типо возлюбленный и Ее родители решают отправить Ее лечиться от нервов в какие то родники
Биология
Биология 6-7 класс! Срочно! Выбери животное с 6 конечносятми: а)комар-пискун б)паук-крестовик в)скорпион жёлтый г)кобылка бескрылая пешая