Реферат . Смутное время и его последствия .
История
Реферат . Смутное время и его последствия .
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В жизни нашей страны случались времена, когда, казалось, ей неминуемо грозило уничтожение. И только объединив усилия, «всем миром» удавалось противостоять врагу. Неважно, к какому сословию, к какой национальности относился человек, какое имел образование и где жил, — беда для всех была одна. Спасая Родину, люди отдавали накопленное в помощь армии, создавали военные отряды. Такие добровольные военные формирования получили название «ополчение». В истории России их было несколько. Первое ополчение 1611 года. Второе ополчение 1611—1612 годов. Народное ополчение 1812 года. И, наконец, народное ополчение в Отечественной войне 1941—1945 годов.История нашего государства помнит немало тяжёлых и кровопролитных времен, одним из таких периодов является Смутное время, получившее название «Кровавая смута».Смутное время как историческое событие в истории нашей родины по своим масштабам сопоставимо с Октябрьской революцией 1917 года, преобразованиями Петра Великого, объединением самостоятельных княжеств в единое государство в XV-XVI веках. Речь идет не только о "цене" этого события, то есть количестве жертв, размерах потрясений и т.п. С подобной точки зрения аналогия была бы неправильной. Смутное время было одним из тех событий, которые на долгие годы определяют облик государства, стратегические цели и задачи его развития, распределяют "роли" общественных групп и сословий в его жизни.Определить сущность такого рода событий бывает очень трудно даже по прошествии столетий - настолько велики его масштабы. Не говоря уже о том, что можно потерять общее видение эпохи в разнообразии событий и фактов, обилии лозунгов и идейных течений, биографических подробностях из жизни неординарных людей, которых явления, подобные Смутному времени, выбрасывают на поверхность исторического течения событий.События конца XVI — начала XVII века, называемые Смутным временем, стали для Московского царства, по словам В. О. Ключевского, страшным потрясением, поколебавшим глубочайшие его основы. Русские люди называли последние годы Смуты «великой разрухой Московского государства», а современники-иностранцы — «московской трагедией».Истоки изматывающей Российское государство Смуты уходят в царствование Ивана IV. 18 марта 1584 года во время игры в шахматы скончался царь Иван, вошедший в историю под именем Грозный. Своего старшего сына, Ивана, отец убил в припадке гнева в 1581 году, младшему, Дмитрию, исполнилось лишь два года, и жил он вместе с матерью, седьмой женой Ивана Грозного, Марией Нагой в Угличе, отданном царевичу в удел. Преемником Грозного стал второй его сын, царевич Федор.15 мая 1591 г. царевич Дмитрий был найден на дворе своих угличскиххором с перерезанным горлом, в Углич была послана следственная комиссия, которая выяснила, что царевич сам себя зарезал в припадке падучей болезни в то время, когда играл ножом в "тычку" (вроде нынешней свайки) вместе со своими сверстниками, маленькими жильцами.Умирая, Федор не назначил себе преемника, а только оставил на всех "своих великих государствах" жену свою Ирину Федоровну. Тотчас после его смерти Москва присягнула царице; ее просили править с помощью брата Бориса Федоровича. Но от царства Ирина наотрез отказалась, съехала из дворца в Новодевичий монастырь и постриглась там под именем Александры. Вместе с сестрой поселился и Борис Годунов, а царством правил патриарх и бояре именем царицы.В минуту смерти Ивана IV Борис был одним из ближайших к престолу и влиятельнейших бояр, а в царствование Федора влияние на дела всецело перешло к Борису. Он не только был фаворитом, но стал и формальным правителем государства.В феврале 1598 г. съехались соборные люди, и открылся собор, который избрал царем Бориса Годунова.Так начинается такой период в истории России, называемый Смутным временем.Для реферата выбрана тема: «Смутное время в России и его последствия». По мнению автора, эта тема на сегодняшний день является актуальной, так как интересно и важно узнать: Что происходило в России и в Москве в 1611—1612 годах? Необходимо выяснить какие последствия для государства и народа возникли после Смутного времени? Почему сегодня, почти через 400 лет, учрежден новый (вернее — возрожден старый) национальный праздник 4 ноября? Ответы на данные вопросы автор отразит в реферате.
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