Реферат . Смутное время и его последствия .

Гость: Гость:

В жизни нашей страны случались времена, когда, казалось, ей неминуемо грозило уничтожение. И только объединив усилия, «всем миром» удавалось противостоять вра­гу. Неважно, к какому сословию, к какой национальности относился человек, какое имел образование и где жил, — беда для всех была одна. Спасая Родину, люди отдавали накопленное в помощь армии, создавали военные отряды. Такие добровольные воен­ные формирования получили название «ополчение». В истории России их было несколь­ко. Первое ополчение 1611 года. Второе ополчение 1611—1612 годов. Народное ополче­ние 1812 года. И, наконец, народное ополчение в Отечественной войне 1941—1945 годов.История нашего государства помнит немало тяжёлых и кровопролитных времен, одним из таких периодов является Смутное время, получившее название «Кровавая смута».Смутное время как историческое событие в истории нашей родины по своим масштабам сопоставимо с Октябрьской революцией 1917 года, преобразованиями Петра Великого, объединением самостоятельных княжеств в единое государство в XV-XVI веках. Речь идет не только о "цене" этого события, то есть количестве жертв, размерах потрясений и т.п. С подобной точки зрения аналогия была бы неправильной. Смутное время было одним из тех событий, которые на долгие годы определяют облик государства, стратегические цели и задачи его развития, распределяют "роли" общественных групп и сословий в его жизни.Определить сущность такого рода событий бывает очень трудно даже по прошествии столетий - настолько велики его масштабы. Не говоря уже о том, что можно потерять общее видение эпохи в разнообразии событий и фактов, обилии лозунгов и идейных течений, биографических подробностях из жизни неординарных людей, которых явления, подобные Смутному времени, выбрасывают на поверхность исторического течения событий.События конца XVI — начала XVII века, называемые Смутным временем, стали для Московского царства, по словам В. О. Ключевского, страшным потрясением, поко­лебавшим глубочайшие его основы. Русские люди называли последние годы Смуты «ве­ликой разрухой Московского государства», а современники-иностранцы — «московской трагедией».Истоки изматывающей Российское госу­дарство Смуты уходят в царствование Ива­на IV. 18 марта 1584 года во время игры в шахматы скончался царь Иван, вошедший в историю под именем Грозный. Своего стар­шего сына, Ивана, отец убил в припадке гнева в 1581 году, младшему, Дмитрию, ис­полнилось лишь два года, и жил он вместе с матерью, седьмой женой Ивана Грозного, Марией Нагой в Угличе, отданном цареви­чу в удел. Преемником Грозного стал вто­рой его сын, царевич Федор.15 мая 1591 г. царевич Дмитрий был найден на дворе своих угличскиххором с перерезанным горлом, в Углич была послана следственная комиссия, которая выяснила, что царевич сам себя зарезал в припадке падучей болезни в то время, когда играл ножом в "тычку" (вроде нынешней свайки) вместе со своими сверстниками, маленькими жильцами.Умирая, Федор не назначил себе преемника, а только оставил на всех "своих великих государствах" жену свою Ирину Федоровну. Тотчас после его смерти Москва присягнула царице; ее просили править с помощью брата Бориса Федоровича. Но от царства Ирина наотрез отказалась, съехала из дворца в Новодевичий монастырь и постриглась там под именем Александры. Вместе с сестрой поселился и Борис Годунов, а царством правил патриарх и бояре именем царицы.В минуту смерти Ивана IV Борис был одним из ближайших к престолу и влиятельнейших бояр, а в царствование Федора влияние на дела всецело перешло к Борису. Он не только был фаворитом, но стал и формальным правителем государства.В феврале 1598 г. съехались соборные люди, и открылся собор, который избрал царем Бориса Годунова.Так начинается такой период в истории России, называемый Смутным временем.Для реферата выбрана тема: «Смутное время в России и его последствия». По мнению автора, эта тема на сегодняшний день является актуальной, так как интересно и важно узнать: Что происходило в России и в Москве в 1611—1612 годах? Необходимо выяснить какие последствия для государства и народа возникли после Смутного времени? Почему сегодня, почти через 400 лет, учрежден новый (вернее — возрожден старый) национальный праздник 4 нояб­ря? Ответы на данные вопросы автор отразит в реферате.