Объедините два существительных, используя форманты притяжательного падежа ('s) (') ??ли ( of ). Переведите полученные словосочетания на русский язык. the child / name the test / the effect these men / ideas the result / the...
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Объедините два существительных, используя форманты притяжательного падежа ('s) (') ??ли ( of ). Переведите полученные словосочетания на русский язык. the child / name the test / the effect these men / ideas the result / the football match the children / Don and Mary next door neighbour / daughter
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