Начертите окружность с радиусом 3 см.Проведите прямую a,имеющих с окружностью только одну общую точку? провести прямуюБ имеющую с окружностью две обшие точки . кокаво взаимное расположение прямой b и окружности?

Математика
Начертите окружность с радиусом 3 см.Проведите прямую a,имеющих с окружностью только одну общую точку? провести прямуюБ имеющую с окружностью две обшие точки . кокаво взаимное расположение прямой b и окружности?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Если одна общая точка, то а - это касательная к окружности и она перпендикулярна радиусу. 2) если две точки, то b - это либо диаметр окружности, либо прямая, пересекающая окружность в двух точках
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