Одна 3тья часть от 186 равна?

Математика
Одна 3тья часть от 186 равна?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна третья часть 186 равна 62
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