Антонім до слова людяність

Українська мова
Антонім до слова людяність
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жорстокість,ненависть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Сделайте следующие предложения а) отрицательными; б) вопросительными: 1. There is a blackboard in our room. 2. There are English books on my desk...
Ответить
История
1 Какой из перечисленных народов первым добровольно присоединился к российскому ??осударству: Выберите один ответ: a. аварцы Неверно b. чечен...
Ответить
Математика
Найдите прямые углы и обведи их номера
Ответить
Математика
Одна 3тья часть от 186 равна?
Ответить
Қазақ тiлi
Пажалуста пиривидите мне текст с казакского на руский 8 класс ұзақ өмір сүргіңіз келесе
Ответить