Антонім до слова людяність
Українська мова
Антонім до слова людяність
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жорстокість,ненависть
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