Помогите пожалуйста! Плииз! x+3•=123 555:5-x=74 x:2+107=130 22•15-x=301
Математика
Помогите пожалуйста! Плииз! x+3•=123 555:5-x=74 x:2+107=130 22•15-x=301
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
123-3=120 х=120 555:5=111 111-74=37 х=37 130-107=23 23*2=46 х=46 22*15=330 330-301=29 x=29
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