В комплексе Гольджи происходит Выберите один ответ: накопление синтезируемых в клетке веществ образование АТФ синтез молекул белка окисление органических веществ
Биология
В комплексе Гольджи происходит Выберите один ответ: накопление синтезируемых в клетке веществ образование АТФ синтез молекул белка окисление органических веществ
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3)накопление синтетических в клетке веществ
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