Кто разбирается в английском помогите пж!в этом ддоме живет господин Уилсон.скажи чем он не занимается сейча.а что он делает в данный момент?ответ найдёш в конце задания.

Английский язык

Кто разбирается в английском помогите пж!в этом ддоме живет господин Уилсон.скажи чем он не занимается сейча.а что он делает в данный момент?ответ найдёш в конце задания.

Автор: Гость