Кто разбирается в английском помогите пж!в этом ддоме живет господин Уилсон.скажи чем он не занимается сейча.а что он делает в данный момент?ответ найдёш в конце задания.
Английский язык
Кто разбирается в английском помогите пж!в этом ддоме живет господин Уилсон.скажи чем он не занимается сейча.а что он делает в данный момент?ответ найдёш в конце задания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) is not taking a shower 2)is not washing dishes 3(is not watching TV 4( is not cooking 5) is not sweepping 6) is not feeding a cat 7) is not playing computer games
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Пользуюсь географической картой,приведи примеры рек Росси. Река _______берёт начало с _______ гор и впадает в ______море.<br />______-приток ...
Математика
В зарания спасибо. утром температура воздуха была+8С.к полудню она изменилась на+4С,к вечеру - на - -3С,к ночи-на-2С.Какой стала температура воздух...
Английский язык
Преобразуйте в скобках существительные в единст-венное число и произведите все н??обходимые изменения. 1. (The wolves) are stronger than the foxe...