A) {y=10x+30 {y=-12x+272 б) {x+y=4 {4x-5y=7 в) {y=5x 4x+y=180 Решите пожалуйста.
Алгебра
A) {y=10x+30 {y=-12x+272 б) {x+y=4 {4x-5y=7 в) {y=5x 4x+y=180 Решите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)y=5x 4x+5x=180 4x+5x=180 x=20 y=5•20 y=100 (y;x)=(100;200) 100=5•20 4•20+100=180 100=100 180=180 y=100;x=20.
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