Два поезда идут навстречу друг другу по двум параллельным путям со скоростью 36 и 54 км/ч. Длины поездов 120 и 150м. Определите время,в течение которого поезда проходят мимо друг друга. С каким телом вы связали систему координа...

Гость: Гость:

36 км.ч = 10м.с 54 км.ч = 15м.с раз они идут навстречу скорости складываются 15+10=25 м.с Их общая длина, которую они должны будут проехать равна : 120+150 = 270 м Теперь найдем за какое время они проедут эту дистанцию, мысленно остановим 1 поезд и другом передадим всю скорость 25м.с 270м/ 25 = 10.8 с . Время за которое они проходят мимо друг друга. Система координат была связана с поездом имеющим наибольшую скорость и длину.