Проект на тему: Паспорт глагола. Цель: Составить паспорт глагола.Задачи:1) Выясните назначение паспорта как документа. 2) Выявить и обобщить признаки глагола. 3) Создать информационный продукт.
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Проект на тему: Паспорт глагола. Цель: Составить паспорт глагола.Задачи:1) Выясните назначение паспорта как документа. 2) Выявить и обобщить признаки глагола. 3) Создать информационный продукт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паспорт глагола? Это как?
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