Дайте оценку ФГП Африки

Гость: Гость:

Африка – самый жаркий материк Земли, и связано это с особенностями географического положения. Экватор пересекает Африку почти посередине. Большая часть Африки лежит между двумя тропиками. Начальный меридиан проходит на западе материка. К югу материк сужается. Южная - Мыс Игольный 34гр ю.ш, 20гр в.д.; восточная - мыс Рас-Хафун 51гр в. д.11гр с.ш.; западная - мыс Альмади 17гр. з.д., 15гр с.ш.; северная - мыс Бен-секка 37гр с.ш., 11гр в.д. Протяжённость в градусах с севера на юг 71гр, а в км - 71*111,3=7881км С запада на восток 69гр, а в км - 69*109,6=7521км На востоке материк омывается Индийским океаном, на западе Атлантическим, на севере Средиземным морем. Итак, Африка расположена к юго-западу от Евразии, отделена от нёё Средиземным и Красным морем, Гибралтарским, Баб-эль-мандебским проливом, Суэцким каналом. Расположена к востоку от Америки, их разделяет Атлантический океан. К западу от Австралии, их разделяет Индийский океан. К северу от Антарктиды.