Дайте оценку ФГП Африки

География
Дайте оценку ФГП Африки
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Африка – самый жаркий материк Земли, и связано это с особенностями географического положения.  Экватор пересекает Африку почти посередине. Большая часть Африки лежит между двумя тропиками. Начальный меридиан проходит на западе материка. К югу материк сужается.  Южная - Мыс Игольный 34гр ю.ш, 20гр в.д.;  восточная - мыс Рас-Хафун 51гр в. д.11гр с.ш.;  западная - мыс Альмади 17гр. з.д., 15гр с.ш.;  северная - мыс Бен-секка 37гр с.ш., 11гр в.д.  Протяжённость в градусах с севера на юг 71гр, а в км - 71*111,3=7881км  С запада на восток 69гр, а в км - 69*109,6=7521км  На востоке материк омывается Индийским океаном, на западе Атлантическим, на севере Средиземным морем.  Итак, Африка расположена к юго-западу от Евразии, отделена от нёё Средиземным и Красным морем, Гибралтарским, Баб-эль-мандебским проливом, Суэцким каналом.  Расположена к востоку от Америки, их разделяет Атлантический океан.  К западу от Австралии, их разделяет Индийский океан.  К северу от Антарктиды.
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