Каком году поевилась Йошкар-Ола
История
Каком году поевилась Йошкар-Ола
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как место обитания людей - 12 тысяч лет до н.э. Как город в РФ - 1584г.
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